مسؤول بمصر للطيران: زيادة أسعار تذاكر الحج 10%

أكد المسؤول التجاري بمصر للطيران أن هناك توقعات بزيادة أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج هذا العام ما بين ٥5 - 10% عن العام الماضي، قائلا إن أسعار الطيران مرتبطة بأسعار الوقود المستخدَم في الطائرات بالسعر العالمي.



وقال إن أسعار تذاكر حجاج القرعة العام الماضي تتراوح ما بين ١٢ -١٨ ألف جنيه للفرد خلال الرحلة على حسب مدة الرحلة وخط السير، أما تذاكر الحج الخاصة بحجاج القرعة والجمعيات الأهلية تتراوح ما بين ١١ -١٢.٥٠٠ ألف جنيه، بينما أسعار الحج السياحي من ١٢ ألف جنيه وحتى ١٦٤٠٠جنيه شاملة الرسوم والضرائب، موضحا أن هذه الأسعار تختلف وتتصاعد فقط وفقا لعدد الأيام وتوقيت الحجز وكونها أياما مميزة.



وأشار إلى أن الأسعار الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال أيام ببيان رسمي.



وأضاف أن الشركة طرحت سعة مقعدية تصل إلى ٦٣ ألف مقعد لنقل حجاج بيت الله الحرام تخصص منهم حوالى ٤٠ ألف مقعد بالأسعار المعلنة والتى تبدأ من ١٠٣٥٠ جنيه، و٢٣ ألف مقعد لعملائها من راغبي الحج السريع الذين يمكنهم السفر على الدرجات السياحية ودرجات رجال الأعمال حيث تتفاوت سعر التذكرة وفقا للمدة والدرجه المطلوبه.