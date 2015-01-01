نمو الفائض التجارى لسويسرا خلال 3 أشهر

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية الصادرة اليوم الخميس نمو الفائض التجاري لسويسرا خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وصل الفائض التجاري لسويسرا خلال الربع الثاني من العام الحالي 4.6 مليار فرنك مقابل 3.6 مليار فرنك خلال الربع الأول من العام.



وزادت صادرات سويسرا خلال الربع الثاني بنسبة 1،8% من حيث القيمة الحقيقية في حين زادت الواردات بنسبة 0.5% فقط.



من ناحية أخرى أظهر تقرير صادر عن اتحاد صناعة الساعات السويسري زيادة صادرات الساعات السويسرية خلال يونيو الماضي بنسبة 11.8% سنويا إلى 1.9 مليار فرنك.



وتجاوزت قيمة صادرات الساعات السويسرية خلال النصف الأول من العام الحالي العشرة مليارات فرنك وهو أعلى مستوى لها منذ 2015.