القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الخميس 19/يوليه/2018 - 08:29 ص

مراسلون بلا حدود تدعو اليابان إلى تحرير الصحفي المختطف في سورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2254842

دعت منظمة مراسلين بلا حدود الحقوقية، اليابان والمجتمع الدولي اليوم الخميس، إلى ضمان حرية صحفي ياباني مختطف في سورية بعد ظهور تسجيل مصور جديد له.

وتحدثت وسائل الإعلام اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر عن تسجيل مصور جديد لجومبي ياسودا، الذي فقد بعد دخوله سورية في يونيو 2015 لتغطية الحرب الأهلية في البلاد.

ولكنها قالت أيضًا إن حالته الصحية تدهورت، وذلك نقلا عن سوري كان على اتصال بالجماعة التي اختطفته، وقال سيدريك ألفياني، مدير مكتب شرق آسيا في منظمة مراسلون بلا حدود "إذا تم التأكد من وجود الفيديو والتاريخ الذي تم تصويره، فإنه يعزز أملنا في رؤية جامبي ياسودا على قيد الحياة مرة أخرى".

وتابع ألفياني: "ندعو السلطات اليابانية والمجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى إلى العمل من أجل إطلاق سراح الصحفي قبل فوات الأوان".

وظهر ياسودا في التسجيل المصور، بتاريخ 17 أكتوبر 2017، تم الحصول عليه من قبل شبكة "نيبون نيوز نيتورك" الاخبارية اليابانية، وهو يقول بالإنجليزية إنه "جيد" وأنه يأمل أن يرى عائلته.

وقال: "أريد فقط أن أراكم... آمل أن يكون ذلك قريبًا"، ويقال إن ياسودا محتجز لدى مجموعة مرتبطة بجبهة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة.

وتم نشر أيضا صور وتسجيلات مصورة لياسودا عبر الإنترنت في مارس مايو 2016.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

ترامب يدعو أردوغان إلى الإفراج عن قس أمريكى محبوس فى تركيا

إسبانيا تحتجز مهاجرين غير شرعيين فى ميناء ملقة

وفاء عامر تهاجم وليد فواز عقب انفصاله عن مى سليم

26 حريقًا فى مستوطنات إسرائيلية قريبة من غزة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

أحزاب وقوى سياسية تستعد لمؤتمر الرئيس مع شباب الجامعات

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

أحزاب وقوى سياسية تستعد لمؤتمر الرئيس مع شباب الجامعات

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

كشكول

استمرار توافد الطلاب علي معامل التنسيق بالمدينه الجامعية بجامعة عين شمس

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأمصار

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مسرح راميتا السوري يعود بعرض "السيرك الأوسط" (فيديو)

مارست الجنس من أجل روسيا.. حكاية جاسوسة في الولايات المتحدة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

رؤية إخراجية جديدة لأوبرا "الناى السحرى" للموسيقار موتسارت

متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك يشهد رقمًا قياسيًا فى عدد الزوار

الطيران الموريتانى يقتنى طائرتى نقل برازيليتين بـ94 مليون دولار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎