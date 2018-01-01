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الخميس 19/يوليه/2018 - 08:24 ص

قمة السيسي والبشير بالخرطوم اليوم تتصدر اهتمامات الصحف السودانية

السيسي والبشير بالخرطوم
السيسي والبشير بالخرطوم
أ ش أ
dostor.org/2254840

تصدرت القمة المرتقبة المقرر انعقادها اليوم بالخرطوم، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم، والتي أولتها اهتماما كبيرا.

وتحت عنوان "الخرطوم تحتضن قمة الوئام بين السيسي والبشير"، أكدت صحيفة "المجهر السياسي"، أن القمة سوف تتناول العديد من القضايا أهمها العلاقات السياسية والتجارية، بجانب مناقشة المهددات التي تحيق بالمحيطين الإقليمي والدولي، منوهة بأن الرئيسين سيتناولان سبل ووسائل دعم العلاقات في شتى المجالات، خاصة بعد ترفيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسية.

كما أكدت الصحيفة أن علاقات البلدين شهدت خلال الفترة الماضية المزيد من التطور، بجانب تفعيل العديد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مثل الربط الكهربائي بين البلدين وفتح المعابر، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والعلاقات البرلمانية.


من جانبها، أكدت صحيفة "اليوم التالي"، أن هذه الزيارة تؤكد التنسيق الكبير بين القاهرة والخرطوم، وتأتي بعد طفرة في العلاقات بين البلدين، وضعت الأمور بينهما على الطريق السليم، وأشارت الصحيفة، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التنسيق بين القاهرة والخرطوم، لمجابهة التغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة، لافتة إلى أن الزيارة تؤكد إصرار الرئيس السيسي على تعزيز دور مصر الإفريقي.

بدورهما، ذكرت صحيفتا "السوداني" و"الرأي العام"، أن القمة السودانية المصرية بالخرطوم سوف تبحث شؤون الجاليتين المصرية بالسودان والسودانية بمصر بجانب قضايا البحر الأحمر والأمن المائي وقضايا دولة جنوب السودان والشأن الليبي والقضيتين الفلسطينية والسورية.

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