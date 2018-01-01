طرح ملعب بيكهام في ميامي لاستفتاء شعبي

قرر المجلس البلدي في ميامي الأميركية، أمس الأربعاء، طرح بناء ملعب كرة قدم للنادي الجديد، التابع للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، والذي يثير مخاوف المجاورين له في حي متواضع، لاستفتاء سكان المدينة في 6 نوفمبر.



وقال العضو المنتخب في المجلس، كين راسل، إنه يرى في ذلك "خطوة أولى" باتجاه "الناخبين الذين هم مالكو الموقع"، بهدف "معرفة ماذا يريدون أن يفعلوا به".



ويتضمن المشروع بناء ملعب بسعة 25 ألف متفرج في اوفرتاون، الحي العمالي الواقع بين مركز المدينة وليتل هافانا شرقا، الذي هو عبارة عن مجموعة من الأحياء الصغيرة تقطنها غالبية من المهاجرين الكوبيين قدموا إلى الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي.



ويخشى سكان المنطقة من أن يكون هذا المشروع، وهو أمر نادر في الولايات المتحدة، يتضمن بناء حدائق ويعزز مشاكل المواصلات والتنقل في المدينة المعقدة أصلا، ويساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات والمساكن بشكل جنوني.



ومن المقرر أن يصبح نادي النجم الإنجليزي السابق اعتبارا من 2020 أحد أندية الدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم (مايجور ليج سوكر).