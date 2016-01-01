القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
الكابتن
الخميس 19/يوليه/2018 - 08:05 ص

ويلشير يأمل في إحياء مسيرته مع إنجلترا بانتقاله إلى وست هام

جاك ويلشير
جاك ويلشير
وكالات
dostor.org/2254834

يأمل جاك ويلشير في أن يتسبب انتقاله إلى وست هام يونايتد، قادما من أرسنال منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في إحياء مسيرته الدولية مع إنجلترا.

وانتهت، الشهر الماضي، مسيرة ويلشير (26 عاما) مع أرسنال التي استمرت 17 عاما، بعدما تسببت الإصابة والأداء السيء في ابتعاده عن التشكيلة الأساسية، وفشل في الانضمام إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم، ولم يلعب مع المنتخب منذ 2016.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عن ويلشير قوله "هذا سبب كبير لاستمراري في الدوري الممتاز. قلت من قبل إنني أحب اللعب للمنتخب الوطني وأنا فخور بهذا، ومرت فترة طويلة منذ أن حدث ذلك لآخر مرة".

وربما يشارك ويلشير للمرة الأولى مع وست هام عندما يواجه بريستون نورث ايند، يوم السبت، في المباراة الثالثة من سبع استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

موضوعات متعلقة

"وست هام" يتعاقد مع المدافع فريدريكس قادما من فولهام

ليستر سيتي يفعل بند شراء المدافع إيفانز من وست بروميتش

مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام أرسنال

موسم ساخن جديد ينتظر محمد صلاح.. إعلان جدول مباريات ليفربول

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع

منذ 5 أيام

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

منذ أقل من شهر

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ أقل من شهر

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

الآن

ترامب يدعو أردوغان إلى الإفراج عن قس أمريكى محبوس فى تركيا

إسبانيا تحتجز مهاجرين غير شرعيين فى ميناء ملقة

وفاء عامر تهاجم وليد فواز عقب انفصاله عن مى سليم

26 حريقًا فى مستوطنات إسرائيلية قريبة من غزة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

أحزاب وقوى سياسية تستعد لمؤتمر الرئيس مع شباب الجامعات

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

أحزاب وقوى سياسية تستعد لمؤتمر الرئيس مع شباب الجامعات

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

كشكول

استمرار توافد الطلاب علي معامل التنسيق بالمدينه الجامعية بجامعة عين شمس

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأمصار

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مسرح راميتا السوري يعود بعرض "السيرك الأوسط" (فيديو)

مارست الجنس من أجل روسيا.. حكاية جاسوسة في الولايات المتحدة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

رؤية إخراجية جديدة لأوبرا "الناى السحرى" للموسيقار موتسارت

متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك يشهد رقمًا قياسيًا فى عدد الزوار

الطيران الموريتانى يقتنى طائرتى نقل برازيليتين بـ94 مليون دولار

مباريات
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎