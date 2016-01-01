ويلشير يأمل في إحياء مسيرته مع إنجلترا بانتقاله إلى وست هام

يأمل جاك ويلشير في أن يتسبب انتقاله إلى وست هام يونايتد، قادما من أرسنال منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في إحياء مسيرته الدولية مع إنجلترا.



وانتهت، الشهر الماضي، مسيرة ويلشير (26 عاما) مع أرسنال التي استمرت 17 عاما، بعدما تسببت الإصابة والأداء السيء في ابتعاده عن التشكيلة الأساسية، وفشل في الانضمام إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم، ولم يلعب مع المنتخب منذ 2016.



ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عن ويلشير قوله "هذا سبب كبير لاستمراري في الدوري الممتاز. قلت من قبل إنني أحب اللعب للمنتخب الوطني وأنا فخور بهذا، ومرت فترة طويلة منذ أن حدث ذلك لآخر مرة".



وربما يشارك ويلشير للمرة الأولى مع وست هام عندما يواجه بريستون نورث ايند، يوم السبت، في المباراة الثالثة من سبع استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.