كوريا الجنوبية وكندا تتشاركان الرد على تعريفات السيارات الأمريكية

اتفقت كوريا الجنوبية وكندا على التعامل بشكل مشترك مع تحرك الولايات المتحدة لفرض الرسوم الجمركية على السيارات الأجنبية، وتشكيل جبهة موحدة ضد الحمائية المتزايدة في التجارة العالمية، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الخميس.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن وزير التجارة الكوري الجنوبي كيم هيون-تشونج التقى بوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في أوتاوا، لمناقشة القضايا التجارية الأخيرة واستكشاف طرق لتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.



وتبحث الدولتان سبل الدفاع عن صناعاتها في مجال السيارات، حيث من المقرر أن تطرح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جديدة بنسبة 25% على السيارات الأجنبية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



من جانبها طالبت سول بأن يتم إعفاء السيارات الكورية الجنوبية من الرسوم الجمركية الأمريكية حيث أنها توصلت إلى اتفاق حول مراجعة اتفاقية التجارة الثنائية، والتي قبلت مطالب واشنطن بشأن قطاع السيارات، ولكونها لا تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.



وبعد الاجتماع، توجه وزير التجارة الكوري الجنوبي إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن) لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الحكوميين الأمريكيين والمشرعين والمسؤولين في الصناعة، لتقديم حجج ضد التعريفات، وفقا لما ذكرته الوزارة.