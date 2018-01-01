رؤية إخراجية جديدة لأوبرا "الناى السحرى" للموسيقار موتسارت

أدخل سيمون ماك بورتي المخرج الأوبرالي بعض التعديلات الفنية على "أوبرا الناي السحري" للموسيقار النمساوي الراحل موتسارت - التي ألفها في عام ١٧٩١- كي تتماشى مع أحداث العصر لتقدم علي مسرح أوبرا مدينة أكس أوف بروفنس في فرنسا.



وتعتمد التعديلات التي أدخلها المخرج الفرنسي على التلاعب بالكلمات التي ينشدها فنانو الأوبرا.. وتدور أحداث الأوبرا حول الصراع بين ملكة الليل التي ترمز إلي الجهل وقمع المعرفة والملك سارا ستور ملك الخير المستنير الذي يقوم حكمه علي العقل، وليدور الصراع بين الخير والشر.