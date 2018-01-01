الطيران الموريتانى يقتنى طائرتى نقل برازيليتين بـ94 مليون دولار

أفادت صحيفة الصحراء الموريتانية، اليوم الخميس، بأن شركة الموريتانية للطيران اقتنت طائرتين برازيليتين من طراز امبارير 175 تصل سعة الواحدة منهما الى 76 راكبا ويبلغ مداها 3799 كلم.



وأضافت الصحيفة أن اقتناء الطائرتين جرى في معرض فارنوبورو للطيران 2018، وتبلغ قيمة العقد 93.8 مليون دولار أمريكي، وستتم عملية التسليم في العام 2019.



ولفتت إلى أن الطائرتين ستخصصان للرحلات الداخلية والقصيرة المدى نحو دول الجوار مما سيسمح للشركة بتخصيص طائراتها من نوع بوينغ للرحلات الطويلة.



ونقلت عن راؤول فيلارون نائب رئيس مبيعات شركة امبراير في الشرق الأوسط وأفريقيا أن شركته سعيدة بانضمام الموريتانية للطيران إلى زبنائها، مضيفا ان طائرة امبراير نجحت في العديد من الأسواق حول العالم وهم سعداء بدخول السوق الأفريقية عبر بوابة موريتانيا.



وتُشغل الموريتانية للطيران حاليا أسطولا يضم الجيل التالي من 737-800 والجيل التالي 737-700 وطائرتين من طراز 737-500، إضافة لطائرة بوينغ 737-800 ماكس الجديدة.



وتسعى الموريتانية للطيران المملوكة للدولة بعد تشييد مطار نواكشوط ام التونسي قبل عامين ذي المواصفات الدولية إلى تنظيم رحلات تربط موريتانيا بالشرق الأوسط من خلال القاهرة ودبي.