تعويض مغنى البوب كليف ريتشارد 220 ألف يورو

حصل مغنى البوب البريطانى سير كليف ريتشارد، على حكم قضائي لصالحه في القضية التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية، ليحصل على تعويض قدره 220.000 يورو (ما يعادل 260.000 دولار).



كان المغنى البريطانى المخضرم- 77 عاما – أقام دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية لتغطيتها عملية تفتيش منزله فى عام 2014، والتي كانت جزءًا من التحقيق في ادعاءات باعتدائه الجنسى على عدد من الأطفال.



وصرح جدعون بنعيم، محامي المغنى البريطاني للصحفيين: قائلا: "ما أراده السير كليف ريتشارد بقضيته هو أن تعترف هيئة الإذاعة البريطانية بأن ما فعلته به كان غير قانوني، قبل بدء التقاضى، طلبنا من هيئة الإذاعة البريطانية أن تعتذر إلا أنهم رفضوا، بل وأخبروا العالم مرارا وتكرارا بأن هذه كانت صحافة للمصلحة العامة ولصالح الرأي العام، إلا أنها لم تكن كذلك"، ولم يتم القبض على "ريتشارد" بأي تهمة أو جريمة".



وتدعى دعوة المغنى البريطاني بأن سمعته تعرضت لضرر بالغ، فيما أكد محررو هيئة الإذاعية البريطانية على حيادية التغطية الصحيفة للقضية.