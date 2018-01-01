عواصف تضرب شمال اليونان وموجة حر فى بقية البلاد

في الوقت الذي تسود فيه موجة حر شديدة في معظم أنحاء اليونان على مدى ثلاثة أيام، ضربت العواصف الأجزاء الشمالية من البلاد.



وقال خبراء الأرصاد، وفقا لصحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية، إن تشكيلات من السحب تسمى "سحابة الرف"، يمكن أن تكون واحدة من أكثر ظواهر الطبيعة المثيرة للقلق والمدهشة في آن واحد، فيما رفع مستخدمو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورا من مدينة كافالا لتشكيلات الغيوم قبل هبوب العاصفة تماما.



وأشارت الصحيفة - التي نشرت صورا للسحب - إلى أن "غيمة الرف" تكون على شكل أقواس أفقية منخفضة، وهي مرتبطة بالسحابة الأم والتي عادة ما تكون عاصفة رعدية.



