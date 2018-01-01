العثور على كميات كبيرة من الكوكايين فى قاعدة بحرية بهولندا

عثر جنود هولنديون على كميات كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة في قاعدة بحرية في بلدة دورن بمقاطعة أوترخت بوسط هولندا.



وذكر التليفزيون الهولندي أن جنود المارينز، الذين كانوا في مهمة بجزيرة سانت مارتن للمساعدة في جهود الإغاثة من الإعصار، عثروا على كمية المخدرات قدرت بعشرات الكيلوجرامات مخبأة في حقائب رياضية مملوءة في حاوية بثكنات القاعدة، والحاوية كانت جزءا من معدات أعيدت من الجزيرة الكائنة في منطقة الكاريبي.



وأشارت وسائل الإعلام الهولندية التي اهتمت بالحدث، إلى أن وزارة الدفاع أكدت العثور على الشحنة، فيما بدأت الشرطة العسكرية تحقيقا في الواقعة لمعرفة مصدر المخدرات التي تم إرسالها إلى السلطات المعنية لفحصها.