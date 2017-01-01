ملكة بريطانيا تُكرم خبازًا رومانيًا لتصديه للإرهابيين فى لندن

يتلقى خباز روماني تكريما من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أن أصبح بطلا في أعين البريطانيين في صيف عام 2017 بعد تصديه للإرهابيين الذين طعنوا مواطنين في العاصمة البريطانية لندن.



وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن الملكة قبلت اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن يتم منح المواطن الروماني فلورين موراريو هذا التكريم على السلوك الشجاع، وسوف يتلقى هذا الوسام من مسؤول بريطاني في رومانيا.



وكان فلورين موراريو قد نال شهرة كبيرة في الصيف الماضي عندما تصدى لعدد من الإرهابيين الذين طعنوا الناس بوسط لندن بعدما آوى حوالي 20 شخصا في المخبز الذي يعمل فيه ثم خرج مسرعا "مسلحا" بسلتين من الخبز لمواجهة المهاجمين.