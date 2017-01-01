القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
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الخميس 19/يوليه/2018 - 07:45 ص

ملكة بريطانيا تُكرم خبازًا رومانيًا لتصديه للإرهابيين فى لندن

ملكة بريطانيا إليزابيث
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
أ ش أ
dostor.org/2254825

يتلقى خباز روماني تكريما من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أن أصبح بطلا في أعين البريطانيين في صيف عام 2017 بعد تصديه للإرهابيين الذين طعنوا مواطنين في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن الملكة قبلت اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن يتم منح المواطن الروماني فلورين موراريو هذا التكريم على السلوك الشجاع، وسوف يتلقى هذا الوسام من مسؤول بريطاني في رومانيا.

وكان فلورين موراريو قد نال شهرة كبيرة في الصيف الماضي عندما تصدى لعدد من الإرهابيين الذين طعنوا الناس بوسط لندن بعدما آوى حوالي 20 شخصا في المخبز الذي يعمل فيه ثم خرج مسرعا "مسلحا" بسلتين من الخبز لمواجهة المهاجمين.

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