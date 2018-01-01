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الخميس 19/يوليه/2018 - 07:57 ص

الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2254824

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا على معظم الأنحاء، اليوم الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
وسط الدلتا 25 36
الإسكندرية 26 31
بلطيم 25 32
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 25 37
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
العريش 22 33
رفح 21 32
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
رأس سدر 26 38
نخل 20 38
نويبع 28 37
طابا 21 37
كاترين 19 37
الطور 26 36
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 30 39
مرسى علم 30 39
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 24 39
أسيوط 24 40
سوهاج 25 41
قنا 26 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 27 40
الوادى الجديد 25 42
شلاتين 28 42
ابو رماد 29 41
راس حدربة 29 41
حلايب 30 40

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