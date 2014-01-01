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الخميس 19/يوليه/2018 - 06:39 ص

دراسة: اللحوم المصنعة تؤدى إلى الجنون

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2254821

كشفت دراسات أجريت على أكثر من 1000 شخص، أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة أكثر عرضةً لنوبات الجنون ثلاث مرات ونصف.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن الدراسة التي أجراها باحثو جامعة جون هوبكنز، أن نوبات الجنون الاكتئابي والهوس في النشاط، تصل إلى حالة من عدم القدرة على النوم.

وتابعت الصحيفة أن هذه الحالة هي جزء من الاضطراب الثنائي القطب، الذي يطلق عليه "اكتئاب هوسي"؛ حيث شخَّص الباحثون أن النترات تستخدم في حفظ اللحوم المصنعة وتصيبه ببكتيريا، وأكدت أن أكسيد النترات يوجد بنسبة أكبر داخل دم الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب.

وقال الكاتب الرئيسي للدراسة الدكتور روبرت يولكن، من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: "إن الدراسة قد تكشف التدخلات غذائية للمساعدة في الحد من خطر حدوث نوبات الهوس لدى أولئك الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب أو المعرضين لنوبات الهوس".

ولاختبار آثار النترات، قام الباحثون بإضافتها إلى وجبات فئران التجارب؛ حيث نتج عنها حالات من الاهتياج والجنون والنشاط المفرط بعد أسابيع من إجراء التجربة.

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