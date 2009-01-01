سر الشفاء السريع للرجال من نزلات البرد

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الرجال يتعافون أسرع لدى إصابتهم بالإنفلونزا من النساء.



وأضافت "بحسب دراسة أجراها باحثون من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، ونشرت في مجلة بيولوجيا الاختلافات الجنسية"، من المعروف أن النساء يعانين أكثر من أعراض الأنفلونزا مقارنة بالرجال، لكن السبب في ذلك لم يتم تأكيده بعد.



وتابعت: "قام الفريق بإجراء الدراسة عن طريق إصابة الفئران الحية والخلايا البشرية المستخرجة من البشر الذكور بجرعة غير قاتلة من سلالة H1N1، وهي سلالة من أنفلونزا A".



وأشارت إلى أن هذه السلالة الخاصة من الأنفلونزا، والتي تُعرف أيضًا باسم "أنفلونزا الخنازير"، تسببت في حدوث وباء عالمي بين عامي 2009 و2010 أسفر عن وفاة أكثر من 18 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.



ومضت تقول: "ووجد الباحثون أن الفئران الذكور والخلايا البشرية أنتجت المزيد من عامل النمو المعروف باسم (أمفرجولين) عند الإصابة بسلالة الأنفلونزا، والذي يلعب دورًا في إصلاح الأنسجة ونموها".



وتابعت: "يعتقد أن زيادة إنتاج (أمفرجولين) في ذكور الفئران والخلايا البشرية الذكور، ساهم في تعجيل الشفاء من سلالة الأنفلونزا؛ حيث وجد أن الفئران الذكور التي أنتجت أقل من عامل النمو، استغرقت أوقات شفاء مماثلة للفئران الإناث".



ونقلت عن صبرا كلين، الأستاذة المساعدة في كلية بلومبرج، قولها: "الاكتشاف هو أن الإناث تعاني أيضًا من التباطؤ في إصلاح الأنسجة أثناء فترة التعافي؛ بسبب انخفاض إنتاج أمفرجولين".



ومع ذلك، فبينما توصل فريق البحث إلى وجود صلة محتملة بين إنتاج عامل النمو ووقت تعافي الأنفلونزا، فإنهم لم يحددوا بعد السبب الذي يجعل الرجال أكثر عرضة لإنتاج مستويات أعلى من الأمفرجولين عن النساء.



وتابعت الصحيفة: "أحد التفسيرات المحتملة قد يكون بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون في الرجال، أثناء الدراسة، وجد الباحثون أن التستوستيرون لعب أيضًا دورًا في حماية الفئران الذكور من أعراض الأنفلونزا الشديدة".