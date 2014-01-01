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الخميس 19/يوليه/2018 - 06:10 ص

ارتفاع صادرات اليابان بنسبة 6.7% الشهر الماضى

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2254818

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 7.05 تريليونات ين (62.6 مليار دولار) في يونيو الماضي وذلك للشهر التاسع عشر على التوالي، بفضل الطلب القوي على المنتجات اليابانية في الصين.

وزادت صادرات اليابان للصين، وهي أكبر شريك تجاري لها، بنسبة 11.1 % إلى 1.39 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة المالية اليابانية في تقريرها الأولي.

في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.9 % إلى 1.29 تريليون ين في أول انخفاض لها خلال 17 شهرا، بينما تراجعت الواردات الأمريكية إلى اليابان بنسبة 2.1 % إلى 701.1 مليار ين، والذي أدى إلى تراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة قدرة 590.3 مليار ين بزيادة نسبتها 0.5 % مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وشهدت اليابان ارتفاع صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.3 % إلى 793.7 مليار ين في حين ارتفعت الواردات بنسبة 5.2 % إلى 794.6 مليار ين.

ووقعت اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاقية للتجارة الحرة أول أمس الثلاثاء، ستزيل كل التعريفات الجمركية تقريبا من كلا الجانبين، في خطوة ينظر إليها على أنها توبيخ لسياسات التجارة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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