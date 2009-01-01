الأهلى السعودي يعلن التعاقد مع دجانينى تافاريس 4 سنوات

أعلن النادي الأهلي السعودي بشكل رسمي، التعاقد مع دجانيني تافاريس، مهاجم الرأس الأخضر لمدة 4 سنوات، قادما من سانتوس لاجونا المكسيكي.



وأصدر الأهلي السعودي بيانا قال فيه: "القاطرة البشرية دجانيني تافاريس أهلاوي لأربع سنوات مقبلة".



وكان نادي لاجونا سانتوس أعلن عن الصفقة من جانبه الجمعة الماضية، بالإشارة إلى أن الأهلي السعودي تحمل قيمة الشرط الجزائي في العقد بين الطرفين، دون الكشف عن قيمته.



وبدأ تافاريس مسيرته الكروية عام 2009 في نادي فيلينس وانتقل بعدها إلى يو دي ليريا، ثم بنفيكا ب، وأعير لاعب الرأس الأخضر إلى صفوف أولهانسينس عام 2012 ثم انضم لصفوف ناسيونال ماديرا قبل انتقاله إلى سانتوس لاجونا.



وحصد اللاعب جائزة هداف الدوري المكسيكي في الموسم الماضي، بعد أن تمكن من تسجيل 14 هدفا.