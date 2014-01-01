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الخميس 19/يوليه/2018 - 05:56 ص

فيديو.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة عدم قدرة الشمس على التوهج

تعبيرية
تعبيرية
dostor.org/2254816

أعلن الدكتور محمد غريب أستاذ الفيزياء بمعهد البحوث الفلكية، أن ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى التغيرات المناخية وليس له علاقة بنشاط الشمس.

وأضاف "غريب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر" المذاع على فضائية "الحياة"، أن بعض الدوامات الغازية تسعى لاختراق المجال المغناطيسى للشمس، حتى تستطيع الوصول إلى سطحها لتعود مرة أخرى على هيئة طاقة حرارية.

وتابع: "عندما يكون هناك نشاط شمسى كبير، يصاحبه انفجارات شمسية وخروج شحنات إلكترونية تصل لمنطقة اليونسفير، وتلك الشحنات تؤدى لاختلال في الاتصالات السلكية، وأنه لا صحة لانخفاض النشاط الشمسى وأنها لم تعد قادرة على التوهج".

كان علماء روس أعلنوا أن النشاط الشمسي في صيف 2018 انخفض إلى أدنى مستوياته، وأن البقع التي تظهر على قرص الشمس لم تعد قادرة على التوهج المعتاد لها.

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