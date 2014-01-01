علامات الحظر على "واتس آب"

أطلق تطبيق واتس آب في السابق ميزة لحظر الأشخاص الغير مرغوب فيهم وجهات الاتصال المزعجة، إلا أن العديد من المستخدمين لا يعرفون هل تم حظره من قبل آخرين أم لا>



نقدم أبرز علامات حظرك من قبل الأخرين:

ابحث عن آخر اتصال تمت رؤيته أو عبر الإنترنت في نافذة الدردشة.

هذه هي الطريقة الأولى والأسهل للتحقق مما إذا كنت قد تم حظرها.

في حين أن هذا ليس تأكيدًا تمامًا نظرًا لأن جهة الاتصال قد غيّرت إعدادات "المشاهدة الأخيرة"، إلا أنها بالتأكيد من بين المؤشرات.



ابحث عن تحديثات لصورة الملف الشخصي لجهة الاتصال

في حالة لم يتم حظرك على تطبيق واتس آب، لن تتغير صورة الملف الشخصي للمستخدم أبدًا وستظهر دائمًا الصورة التي يضعونها عندما كانوا يدردشون معك إذا لم تتمكن من رؤية التغييرات، فربما تم حظرها.



إرسال رسالة إلى جهة الاتصال

أي رسائل يتم إرسالها إلى جهة اتصال قمت بحظرها ستعرض دائمًا علامة اختيار واحدة، مما يعني أنه تم إرسال الرسالة من جانبك، ولكن إذا لم يتم تحديثها إلى علامة تحقق مزدوجة يعني أن الرسالة قد تم تسليمها.



اتصل على جهة الاتصال

أي محاولات لإجراء مكالمة من خلال واتس آب إلى جهة الاتصال ممنوعة.



إنشاء مجموعة واتس آب مع جهة الاتصال

يجب أن يلاحظ القراء أن جميع المحاولات المذكورة أعلاه يمكن أن تفشل بسبب خطأ بسيط في الشبكة، وبالتالي لا يمكن اعتباره كشفًا نهائيًا تم حظره، هذه المحاولة ستزيل كل الشكوك التي لديك، ويمكنك إنشاء مجموعة مع جهة الاتصال التي ترغب في التحقق منها، إذا لم تستطع إضافتها ففى هذه الحالة تم حظرك.