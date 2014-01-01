الصين: فقدنا الثقة فى واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر "قاتل للثقة" في الاقتصاد العالمي، حسبما أفاد موقع "يورو نيوز".



وصرحت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية، بأن العالم بأسره سيقاوم الولايات المتحدة إذا واصلت واشنطن "تعنتها"، مضيفة أن الولايات المتحدة تختلق كافة أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.



كانت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري قد فرضت رسوما جمركية على واردات بقيمة 34 مليار دولار من الصين في تصعيد لنزاع تجاري أثار حالة من الاضطراب في الأسواق المالية.



كما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين ما لم توافق بكين على تغيير ممارساتها المتعلقة بالملكية الفكرية وخطط الدعم لصناعات التكنولوجيا المتطورة.



جدير الذكر أن ترامب فرض أيضًا رسومًا جمركية على واردات معادن أوروبية وهدد بتقييد واردات السيارات من أوروبا عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمائة عليها.



وأنهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحاتها قائلة إن الحرب التجارية الأمريكية ليست مع الصين فقط وإنما مع العالم بأسره، متابعة: "إذا واصلت الولايات المتحدة تعنتها فإن دول العالم لن تزيد إلا إصرارا على الرد.