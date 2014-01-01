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الخميس 19/يوليه/2018 - 04:32 ص

إيران تنفى رفع الحظر عن دخول النساء ملاعب كرة القدم

معصومة ابتكار
معصومة ابتكار
dostor.org/2254810

نفت مساعدة الرئيس الإيراني لشئون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، مساء أمس الأربعاء، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام محلية عنها عن اتخاذ القيادة العليا قرارًا برفع الحظر عن دخول النساء لملاعب كرة القدم في البلاد.

وقالت ابتكار بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية: "لم أطلق أي تصريح يؤكد وجود قرار برفع الحظر عن دخول النساء لملاعب كرة القدم".

واعتبرت ابتكار أن "السماح للنساء بدخول مدرجات ملعب آزادي وسط طهران خلال مباريات المنتخب الإيراني في مونديال روسيا كان قرارًا وقتيًا ومرحليًا وليس هناك نية لأن يكون هذا القرار دائمًا ومستمرًا".

وسمحت وزارة الداخلية الإيرانية الشهر الماضي، للمرة الأولى، للنساء بدخول مدرجات ملاعب كرة القدم لمشاهدة مباراة إيران وإسبانيا خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم 2018، وكانت معصومة ابتكار متواجدة إلى جانب مشجعات إيرانيات في مدرجات ملعب آزادي.

ويمنع النظام الإيراني منذ عام 1979 النساء من دخول مدرجات الملاعب بذريعة منع الاختلاط بين الشباب والفتيات، وبين الحين والآخر تحاول الفتيات تحدي السلطة ويدخلن ملاعب كرة القدم عبر تغيير ملامح وجوههن.

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