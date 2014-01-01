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الخميس 19/يوليه/2018 - 04:20 ص

زولا يعود لتشيلسى كمساعد لسارى

جيانفرانكو زولا
جيانفرانكو زولا
dostor.org/2254809

قال تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه السابق جيانفرانكو زولا عاد للنادي للعمل كمساعد للمدرب ماوريتسيو ساري.

وقضى زولا سبعة مواسم في ستامفورد بريدج أحرز خلالها 80 هدفا وقاد الفريق للفوز بكأس أبطال الكؤوس وكأس السوبر الاوروبيتين وكأس رابطة الأندية الانجليزية ولقبين في كأس الاتحاد الانجليزي.

وقال زولا في بيان للنادي الذي وصف اللاعب الايطالي بأنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخه "بالنسبة لي هذا أمر رائع. "اتطلع للاجتهاد في العمل لأنه سيكون تحديا صعبا لكني سعيد بوجودي هنا والعمل مع ماوريتسيو من أجل النجاح".

وتم تعيين الإيطالي ساري خلفا لمواطنه انطونيو كونتي الذي أقيل، بعد عام من قيادة الفريق للقب الدوري، عقب فشل تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسبق لزولا تدريب وست هام يونايتد وواتفورد وكالياري الإيطالي، وانضم إلى برمنجهام في ديسمبر 2016 لكنه رحل بعد أربعة أشهر بسبب سوء النتائج.

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