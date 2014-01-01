طرق الوقاية من سوء التغذية عند الإصابة بالتهاب الأمعاء

حذرت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي من أن الأشخاص الذين يعانون من داء الأمعاء الالتهابي، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسوء التغذية مقارنة بغيرهم من الأصحاء.



وعلّلت الجمعية الألمانية ذلك بأنه يرجع إلى نوبات الإسهال الشديدة، التي يعاني منها المرضى من وقت لآخر، مع الأضرار التي تلحق بالغشاء المخاطي للأمعاء.



ونصحت الجمعية الألمانية بالتحقق من إمداد الجسم بعناصر الحديد وفيتامين (د) وحمض الفوليك والزنك بصورة منتظمة، وتعويض النقص من هذه المواد الغذائية سواء عن طريق الأقراص أو العلاج الوريدي.



ومن الأفضل قبل العلاج بالأدوية أخذ المريض للقاحات، التي لم يتناولها، بالإضافة إلى التطعيم ضد مرض الانفلونزا سنويًا، وفي الغالب يتم معالجة التهاب الأمعاء أو التهاب القولون التقرحي بأدوية تثبط الجهاز المناعي، وهو ما يجعل المرضى أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.