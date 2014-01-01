القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الخميس 19/يوليه/2018 - 03:45 ص

ترامب يشن هجوما على جمهورية الجبل الأسود

ترامب
ترامب
مروة عنبر
dostor.org/2254803

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمال وقوع حرب عالمية ثالثة بسبب جمهورية الجبل الأسود المنضمة حديثا إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا" يمكنها أن تدفع به إلى حرب عالمية ثالثة".

واتهم ترامب شعب جمهورية الجبل الأسود خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بـ"العدوانية"، قائلا "إن الجبل الأسود هي دولة صغيرة بها شعب شديد العدوانية".

وتابع ترامب: "يمكن أن يغضبوا، وحينها هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة".

وشكك ترامب في ضرورة الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في حلف الناتو، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي.

ووفقا لترامب، فإنه "لا ينبغي للقوات الأمريكية أن تدافع عن الجبل الأسود، لأن ذلك بحسب رأيه "غير عادل، لأنهم لا يدفعون التزاماتهم" وفي الوقت نفسه، أقر بأنه بموجب ميثاق "الناتو"، سيتعين عليه الدفاع عن الجبل الأسود في حالة نشوب صراع عسكري.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

فرنسا: الاتحاد الأوروبى سيرد على أى رسوم جمركية أمريكية جديدة

منذ أقل من شهر

الجيش الليبى يُسيطر على منطقة المغار فى درنة

منذ أقل من شهرين

السفارة السعودية فى روسيا تحذر مواطنيها

منذ أقل من شهرين

مطالب إيطالية بحصار ليبيا بحريًا لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

منذ أقل من شهرين

قمة مكة الرباعية: الاتفاق على منح الأردن 2.5 مليار دولار

منذ أقل من شهرين

إضراب عام فى الأردن احتجاجًا على ضريبة الدخل

الآن

بالصور.. حكاية أول مدرسة لتعليم "المياصة" بالرقص الشرقى

سقوط "مستريح الدقى" استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

الصحة: اجتماع مع "المالية" الخميس المقبل لمناقشة مشاكل التمريض

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

استمرار توافد الطلاب علي معامل التنسيق بالمدينه الجامعية بجامعة عين شمس

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأمصار

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مسرح راميتا السوري يعود بعرض "السيرك الأوسط" (فيديو)

مارست الجنس من أجل روسيا.. حكاية جاسوسة في الولايات المتحدة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

دراسة: اللحوم المصنعة تؤدى إلى الجنون

سر الشفاء السريع للرجال من نزلات البرد

فيديو.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة عدم قدرة الشمس على التوهج

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎