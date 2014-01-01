ترامب يشن هجوما على جمهورية الجبل الأسود

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمال وقوع حرب عالمية ثالثة بسبب جمهورية الجبل الأسود المنضمة حديثا إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا" يمكنها أن تدفع به إلى حرب عالمية ثالثة".



واتهم ترامب شعب جمهورية الجبل الأسود خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بـ"العدوانية"، قائلا "إن الجبل الأسود هي دولة صغيرة بها شعب شديد العدوانية".



وتابع ترامب: "يمكن أن يغضبوا، وحينها هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة".



وشكك ترامب في ضرورة الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في حلف الناتو، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي.



ووفقا لترامب، فإنه "لا ينبغي للقوات الأمريكية أن تدافع عن الجبل الأسود، لأن ذلك بحسب رأيه "غير عادل، لأنهم لا يدفعون التزاماتهم" وفي الوقت نفسه، أقر بأنه بموجب ميثاق "الناتو"، سيتعين عليه الدفاع عن الجبل الأسود في حالة نشوب صراع عسكري.