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الخميس 19/يوليه/2018 - 03:38 ص

أعراض مبكرة تُنذر بمرض طفلك بالتوحد

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2254798

التوحد من أمراض العصر الشائعة بين الأطفال، وعادة ما يتم تشخيصه بوقت متأخر، مما يجعل العلاج أكثر صعوبة.

ومن الضروري أن تراقب الأم تصرفات طفلها في سنواته الأولى، للتعرف على أية أعراض للتوحد، واللجوء إلى الطبيب المختص، في حال تحديد أي منها.

وفيما يلي مجموعة من هذه الأعراض، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:
- العجز المستمر في التواصل والتفاعل الاجتماعي عبر سياقات متعددة، والفشل في بدء التفاعلات الاجتماعية أو الاستجابة لها.
- العجز في التواصل اللفظي للتفاعل الاجتماعي، من التواصل اللغوي المباشر، إلى فهم واستخدام الإيماءات ولغة الجسد.
- العجز في تطوير العلاقات والحفاظ عليها وفهمها، وصعوبة تعديل السلوك ليتناسب مع مختلف السياقات الاجتماعية، والصعوبة في المشاركة في الألعاب الخيالية وتكوين الأصدقاء.
- الحركات النمطية المتكررة، واستخدام القوالب النمطية مثل تكرار نفس الألعاب والحركات والعبارات.
- الإصرار على التماثل، والالتزام الصارم بالروتين والأنماط الطقوسية والسلوك اللفظي.
- الاهتمامات المقيدة والمحددة بشكل صارم، والتي تكون غير طبيعية في الشدة والتركيز.
- ردة الفعل المبالغ فيها تجاه المدخلات الحسية، مثل درجات الحرارة والاستجابة السلبية لأصوات محددة.

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