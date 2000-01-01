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الخميس 19/يوليه/2018 - 03:29 ص

دراسة: تناول العشاء قبل التاسعة يقلل خطر الإصابة بالسرطان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254797

أفادت دراسة حديثة أجريت مؤخرًا، بأن تناول وجبة العشاء قبل الساعة التاسعة مساءً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات.

وبحسب الدراسة التي أجريت على أكثر من 4000 شخص في معهد برشلونة للصحة العالمية، فإن الجلوس على وجبة مسائية قبل النوم بساعتين على الأقل يقلل من خرص الإصابة بالسرطان.

ويعتقد الخبراء بأن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، يتسبب في حدوث التهابات في الجسم ويغير مستويات السكر في الدم، وكلاهما مرتبط بالإصابة بمرض السرطان.

ووجد الباحثون بأن تناول الطعام قبل الساعة التاسعة مساء، يخفض خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء بمعدل 18 %، وأن تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين أو أكثر يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان بمعدل 20 %.

وقال الدكتور مانوليس كوغفيناس، الذي أشرف على الدراسة: "يعرف الكثيرون بأنهم إذا تناولوا الطعام في وقت متأخر ثم ذهبوا للنوم مباشرة، فلن يتم هضم طعامهم بشكل جيد، ولا يحصلوا على نوم مريح في الليل".

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى دراسة تخبرنا بذلك، ولكن هذا البحث يقدم لنا النصح حول الوقت المثالي لتناول وجبة العشاء".

كما تشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعملون في الليل يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البروستات والثدي.

وبينت الدراسة بأن أكثر من 1800 شخص مصابين بسرطان البروستات والثدي، من أصل 4000 أجريت عليهم الدراسة، اعتادوا على تناول وجبات العشاء في وقت متأخر من الليل قبل النوم مباشرة. بينما تمتع حوالي 2000 شخص بصحة جيدة لأنهم يتناولون الطعام قبل الساعة التاسعة مساء، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

من جهتها، قالت فيونا أوسجون، من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "للأسف، فإن هذه الدراسة البسيطة لا تضيف الكثير للصورة لأنها لم تأخذ في الاعتبار الأشياء الأخرى التي تساهم في الإصابة بمرض السرطان مثل شرب الكحول".

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