إسبانيا تحتجز مهاجرين غير شرعيين فى ميناء ملقة

احتجزت السلطات الإسبانية مئات المهاجرين، بعد وصولهم لميناء ملقة الإسبانى، بسواحل البحر المتوسط، على متن قوارب وصلوا بها بطريقة غير شرعية.



وكشفت وزارة الصحة الإسبانية عن مشروع مرسوم سيحال إلى مجلس الوزراء لمناقشته هذا الأسبوع، يقضى بتقديم الخدمات الاجتماعية والعناية الصحية المجانية للمهاجرين منذ اللحظة الأولى لدخولهم الأراضى الإسبانية، وبغض النظر عما إذا كانوا يستوفون الشروط اللازمة للإقامة القانونية.



يذكر أن المهاجرين تعرضوا أمس لمأساة قبالة السواحل القبرصية، حيث أعلن مسئول قبرصى، مصرع 19 شخصا على الأقل إثر غرق قارب للمهاجرين يحمل نحو 150 مهاجرا قبالة سواحل البلاد.