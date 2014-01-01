نصائح لأنواع لدغات الحشرات وطريقة التعامل معها

عندما يحل فصل الصيف بحرارته الشديدة، يجلب معه عوامل مزعجة أخرى تقض مضجع الإنسان وتتحول إلى مصدر إزعاج متواصل له.



وبما أن الحشرات ولدغاتها تعتبر من أكثر العوامل المزعجة للإنسان، أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قائمة بأنواع لسعات الحشرات وطريقة التعامل معها على النحو التالي:



- لدغة النحل



عادة ما تترك لسعات النحل والدبور آثارا ظاهرة على المنطقة المصابة تكون على شكل بقعة وردية صغيرة جدا.



قم بالضغط على محيط اللدغة لتتخلص من إبرة النحل، لتحمي نفسك من انتشار السم داخل جسمك لأن انتشار السم يستغرق 3 دقائق على الأكثر، لذا عليك التصرف بسرعة.



- القراد



القراد هي كائنات صغيرة تعيش في الغابات والمناطق العشبية، وتقوم بلدغ الإنسان لتتغذى على دمه، ويمكن أن تحمل مرض لايم، الذي يؤدي إلى الشلل أو التهاب السحايا.



في البداية تكون القرادة صغيرة للغاية ولكنها تنتفخ بعد امتصاصها للدم حتى تصبح بحجم حبة البازلاء، وبالتالي يسهل اكتشافها والتخلص منها باستخدام ملقط صغير.



- البراغيث



وتتواجد البراغيث عادة في المروج وملاعب الغولف والغابات والحدائق والمراعي، وحول البحيرات والأنهار، وتعرف باسم البق أو سوس الحصاد.



وتشمل أعراض لدغ البراغيث حكة شديدة، ونتوءات حمراء مسطحة أو بارزة على الجلد، كما تظهر أحيانا على شكل بثور.



- البعوض



من منا لا يعرف البعوض فصوت طنينها المزعج لا يمكن لأحد أن يخطئه. تتغذى إناث البعوض على دم الإنسان، لأنها تحتاج إلى الدم في نظام غذائها الذي يساعدها على التكاثر، وتنقل أحيانًا مرض الملاريا وتتسبب في التهابات في الدماغ والعديد من الأمراض الخطيرة. يعيش البعوض في الماء الراكد ويتكاثر حوله.



وعندما تقوم البعوضة بلدغ الإنسان، تحقن في جسمه اللعاب الذي يحتوي على البروتينات التي تتسبب بنتوءات حمراء اللون وحكة شديدة.



ومن النادر أن يصاب أي شخص بالحساسية أو آثار جانبية جراء لدغة البعوض، ولكن إن شعرت بصداع أو حمى بعد تعرضك للسع البعوض عليك الاتصال بطبيبك على الفور.