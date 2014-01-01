احذر.. أثار سلبية تسببها الهواتف على بشرتك

أصبحت الإلكترونيات من نسيج الحياة العصرية، وبات استخدامنا لمواقع الإنترنت وفيس بوك وانستجرام ويوتيوب حيويا لأداء مهام حياتية عديدة، لكن لا يعلم إلا قليل من الناس عن الآثار الجانبية المختلفة للهواتف الذكية.



أهم الآثار السلبية على البشرة وطرق الحد منها:

حب الشباب: سطح الهاتف وخاصة الشاشة أرضية خصبة لنمو البكتريا نتيجة تعرّضه الدائم للأتربة والغبار واللمس. لذلك، عليك تنظيف شاشة الهاتف باستمرار للحد من نمو البكتريا التي تنتقل إلى اصابعك عند الاستخدام ومنها إلى الوجه.



البقع البنية: ترتبط هذه البقع بالشيخوخة، ويمكن أن يتسبب وضع الهاتف على الخد لفترات طويلة في ظهورها المبكر. لذا، احرص على استخدام سماعات الأذن عند التحدث في مكالمات طويلة.



الالتهاب: يُصنع الهاتف من مواد كيميائية ومعدنية معقدة، ويؤدي تلامس هذه المواد مع الخد وجانب الوجه والأذن إلى رد فعل تحسسي من البشرة بامتداد الفك. ويساعد على تجنب ذلك استخدام غطاء الهاتف إلى جانب سماعات الأذن.



الشيخوخة: يمكنك أن تلوم هاتفك عند ملاحظة بعد التجاعيد وخطوط الوجه التي ترتبط بالتقدم في العمر، والسبب الأشعة التي تصدر عن شاشة الهاتف القريبة، وأيضًا أشعة التلفزيون وشاشة الكومبيوتر والتي تؤثر سلبًا على كولاجين البشرة. لكن الابتعاد عن هذه الإلكترونيات صعب، لذلك احرص على منح نفسك ساعات يومية من الراحة لا تستخدم فيها الشاشات، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" والأسماك لأنها تساعد على بناء الكولاجين.