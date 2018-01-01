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الخميس 19/يوليه/2018 - 02:39 ص

"فوكس" توفر جميع أفلام جيمس بوند الرقمية بالمجان

فوكس توفر جميع أفلام
dostor.org/2254788

قدمت شركتي فوكس و"MGM" إنترتينمت موافقتها النهائية على التسوية القضائية التي عرضتها إحدى المحاكم الفيدرالية في واشنطن، بشأن الدعاوى والشكاوى الجماعية التي قدمها مجموعة من مشتري سلسلة "أفلام العميل 007"، والتي سيتم بموجبها توفير جميع النسخ الرقمية من أفلام الحركة والإثارة جيمس بوند، والتي تقدر قيمتها بـ8.7 مليون دولار بالمجان.

وفي التفاصيل بحسب ما أوردت مجلة هوليوود ريبورتر، رفعت ماري جوهانسون منذ أكثر من عام دعوى قضائية باسمها وبالنيابة عن كل من قام بشراء مجموعة أفلام جيمس بوند والتي طرحتها شركة الإنتاج للبيع في وقت سابق، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإطلاق الفيلم الأول من سلسلة أفلام العميل البريطاني السري جيمس بوند، والتي كتب عليها "جميع أفلام جيمس بوند في مجموعة واحدة للمرة الأولى".

وتفاجأت جوهانسون بعد شرائها هذه المجموعة، بعدم وجود فيلمي " كازينو رويال" و"لا تقل أبدًا مرة آخرى"، الأمر الذي تقدمت على إثره بدعوى قضائية ضد الشركة المنتجة تتهمهم من خلالها بانتهاك حقوق المستهلك.

واستندت جوهانسون في دعوتها إلى الكتابة الموجودة على ملصق مجموعة أفلام جيمس بوند والتي تزعم باحتواء المجموعة على كل أبطال أفلام جيمس بوند الوسيمين، مشيرة إلى غياب فيلم "كازينو رويال" للنجم البريطاني ديفيد نيفن، معتبرة أنه صانع أفلام جيمس بوند الحقيقي وخيار مؤلف السلسلة البريطاني إيان فليمنغ، للقيام ببطولة جميع "أفلام العميل 007".

ويأتي ذلك الاتفاق بعد تفهم جميع الأطراف للتكلفة المادية التي كانت ستقع على عاتق الشركة المنتجة لمجموعة أفلام الحركة الأشهر على الإطلاق "جيمس بوند" والذي قد يؤثر على نجاحها في المستقبل، بسبب أمرًا لا يستحق بحسب ما ذكرت شركة MGM للترفيه، على الرغم من أن الفيلمين المذكورين لا يعتبران من ضمن أفلام السلسلة الشهيرة التي أنتجتها شركة فوكس للترفيه.

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