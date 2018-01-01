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الخميس 19/يوليه/2018 - 02:34 ص

كاتى بيرى تكشف معاناتها مع الاكتئاب

المغنية الأمريكية
المغنية الأمريكية كاتي بيري
dostor.org/2254786

كشفت المغنية الأمريكية كاتي بيري عن معاناتها مع الاكتئاب العرضي الذي أصابها منذ العام الماضي بعد تلقيها بعض الانتقادات، وردود الفعل غير المتوقعة بعد طرح ألبومها الموسيقي الأخير "Witness"، وذلك خلال حوارها مع مجلة فوغ الأسترالية والذي تصدرت غلاف عدده الأخير.

وتحدثت بيري عن رحلتها مع العلاج بعد إصابتها بنوبات من الاكتئاب، نتيجة اعتمادها بشكل كبير على ردود فعل الجماهير والمتابعين لألبومها الأخير، والتي جاءت على عكس المتوقع، مما دفعها لتلقي بعض جلسات العلاج التأهيلي النفسي في معهد هوفمان، مما ساعدها بشكل إيجابي على إعادة توازنها النفسي.

واعتبرت بيري أن الأشخاص مثل أجهزة الحاسوب، قد يكونون عرضة في أي وقت لالتقاط بعض الفيروسات سواء كان من الوالدين أو من البيئة المحيطة به، مما يعيق عملية نموه النفسي بالشكل المطلوب، لافتة إلى هذه التوجهات السامة تؤثر لاحقًا على علاقة الشخص بنفسه ومع المحيطين به، ولكن مع اللحظة الأولى من العلاج، تمكنت من التخلص من كل هذه الأمور السلبية لتحقيق أعلى درجات السلام النفسي.

وقامت بيري التي تمكنت من تجاوز هذه المرحلة الصعبة في حياتها، بتشجيع إحدى صديقاتها التي كانت تعاني من الاكتئاب على انتهاج ما فعلته، قائلة: "في الماضي كنت أعتمد في تحقيق سعادتي على آراء الجماهير في أعمالي الفنية، وعادة ما كنت أقوم بالانسحاب أو الإنكار في حال كانت هذه الآراء غير مرضية"، مؤكدة أن الكذبة التي يروجها البعض أن الفنانين يجب أن يشعروا بالألم لكي يتمكنوا من الإبداع والعمل هي غير حقيقية.

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