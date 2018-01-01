أسعار النفط اليوم.. "برنت" يسجل 72.84 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 72.84 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70.38 دولار للبرميل.



في حين سجل سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس بنحو 1% إلى 68.76 دولار للبرميل.



وقال الدكتور جمال القليوبى، الخبير البترولى وعضو جمعية مهندسى البترول، لـ«الدستور»، إن انخفاض أسعار النفط العالمى يؤثر بالإيجاب على فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، ويدعم الاقتصاد المصرى.