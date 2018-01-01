26 حريقًا فى مستوطنات إسرائيلية قريبة من غزة

شهدت المستوطنات القريبة من قطاع غزة اندلاع أكثر من 26 حريقا، أمس الأربعاء.



وأفاد الموقع الإخباري الإسرائيلي "0404"، مساء أمس الأربعاء، بأنه اندلع أكثر من 26 حريقا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، منذ صباح اليوم، وحتى نهايته، بسبب بالونات الهيليوم الحارقة.



وأكدت أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، منشورة باللغة العبرية، أن تل أبيب تحاول الضغط على حركة حماس لوقف الاختراعات الفلسطينية، دون جدوى.



فقد قررت وحدة مطلقي البالونات والطائرات الورقية في قطاع غزة، الاستمرار في عملها بإطلاق المزيد من تلك الاختراعات الفلسطينية، حتى تلبي إسرائيل طلباتها.