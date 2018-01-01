سحب 24 رخصة وتنفيذ 22 حكما متنوعا فى حملة أمنية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة كل صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام والمعالم السياحية.



استهدفت الحملة التي أشرف على تنفيذها اللواء مصطفى عصام الدين، حكمدار الجيزة، ضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق بارتكابهم لمخالفات إشغال حركة المرور وإعاقتها بالمخالفة للقانون، وضبط المخالفات التي تشوه صورة المعالم السياحية بالمنطقة الأثرية وتضر بمكانة مصر أمام السياح الوافدين من دول العالم.



وأسفرت جهود الحملات التي شارك فيها مدير وضباط شرطة المرافق، والإدارة العامة للمباحث، والمرور وقوات الأمن، عن ضبط العديد من المخالفات، ففي مجال البحث الجنائي ضُبِط 6 بائعين متجولين دون ترخيص، 10 خيَّالين وجمَّالًين، 13 حكما جزئيا، 9 غرامات.



وفي مجال المرافق، تم ضبط 58 كرسيا، 15 ترابيزة، 20 قلب شيشة، 7 ستاند، إسطوانتي غاز، 3 طقطوقة، 3 شمسية، 3 ثلاجة.



وفي مجال المرور، ضُبِطت 24 حالة سحب متنوع، 75 نموذج 125، 5 توك توك، 6 دراجات نارية، 12 سيارة سرفيس.



وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة لمباشرة التحقيق.