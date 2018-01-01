سقوط "مستريح الدقى" استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص، لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها فى مجال التسويق العقارى.



تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة بلاغات، تفيد قيام "محمد. ج" شريك بشركة استثمار عقارى بالدقى، مقيم بمدينة السلام، بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغت 5 ملايين جنيه مصرى، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال التسويق العقارى (أرباح شهرية) واستيلائه على تلك الأموال.



ومن خلال الفحص تبين صحة الواقعة، وتلقى المتهم مبالغ مالية من المبلغين بغرض استثمارها وتوظيفها، والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح، أو رد أصل المبالغ للشاكين.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الدقى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر 10217 حيال الواقعة، وعرض المتهم على النيابة التى باشرت التحقيق.