الليلة.. الاحتفال بمئوية ميلاد الشيخ إمام فى بيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ بالاشتراك مع جمعية محبي الشيخ إمام أمسية فنية احتفالا بمئوية ميلاد "الشيخ إمام" مغني الشعب، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء، اليوم الخميس.



وقال رئيس جمعية محبي الشيخ إمام، سيد عنبه، إن الفنان الضرير أدى دوره نحو وطنه بما يفوق كثيراً من المبصرين، وجسد صلابة وعناد الشعب المصري في مواجهة عثرات الزمان، ولم يمنعه فقد البصر من أن يكون مواطناً فاعلاً في الحياة، وأن يتخذ لنفسه أسلوبه الخاص في التلحين والغناء، منطلقاً من أرضيته الدينية الخصبة، حتى أصبح رائداً لما يمكن أن نسميه موسيقى الرأي وغناء الرأي.



وبدأ الشيخ إمام حياته قارئا، وتعلم المقامات الموسيقية على يد أستاذه الشيخ درويش الحريري، الذي احتضنه ورعاه مدة تقترب من 20 عاما، ثم تعلم وأجاد العزف على العود، وأبدع من الألحان، عدداً وقيمةً، ما يضعه في مصاف كبار الملحنين، كما أنه أضاف إلى فن التلحين الكاريكاتيري، والتلحين التراثي إضافات واضحة، ناهيك عن أنه تميز بقدرة هائلة على مسرحة الكلمات، وأدائها بشكل يجعلها مجسدة للمعنى تماماً.