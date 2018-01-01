أسعار الألبان اليوم.. "السائب" بـ 23 جنيهًا
تباينت أسعار الألبان، اليوم الخميس، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ "كامل الدسم" بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر "السائب" من 16 - 23 جنيهًا.
تباينت أسعار الألبان، اليوم الخميس، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ "كامل الدسم" بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر "السائب" من 16 - 23 جنيهًا.
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