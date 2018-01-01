القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 01:23 ص

أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ 848 جنيهًا للطن

أسعار الأسمنت اليوم..
هويدا سعيد
dostor.org/2254736

استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق، اليوم الخميس، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 848 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ833 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر بـ895 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت سيناء بـ825 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت "قنا" بـ830 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت "النصر" بـ823 جنيهًا للطن، و"السويدي" بـ848 جنيهًا.

وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية "التوفير" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان "الواحة" بـ833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء بـ833 جنيهًا للطن.

أما أسعار الأسمنت الأبيض، فسجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض "سوبر سيناء" 2230 جنيهًا للطن، و"سوبر رويال المنيا" بـ2255 جنيهًا للطن، و"حلوان المنيا" بـ2300 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض "العادة" بـ2280 جنيهًا للطن.

موضوعات متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم.. و«النصر» بـ810 جنيهات للطن

أسعار الأسمنت اليوم.. و«النصر» بـ810 جنيهات للطن

أسعار الأسمنت اليوم.. و«النصر» بـ810 جنيهات للطن

أسعار الأسمنت اليوم.. "النصر" بـ810 جنيهات للطن

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روحانى" يُحذر إعلامه من نشر معلومات حول أسعار العملة

منذ أكثر من شهرين

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ 3 شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ 3 شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 3 شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 3 شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

الآن

"الباز" يوجه رسالة لـ"علاء مبارك": "لو اتحاسبنا بأثر رجعي هتزعلوا أوي" (فيديو)

جناية "السوشيال ميديا".. كيف واجه المصريون كتائب الإخوان الإلكترونية؟

روسيا تكشف عن جهودها لمنع وقوع حرب بين إيران وإسرائيل في سوريا

"مصر يا أم".. ابن حلوان يخترق "هوليوود"‏

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

سقوط "مستريح الدقى" استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

سقوط "مستريح الدقى" استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

كشكول

استمرار توافد الطلاب علي معامل التنسيق بالمدينه الجامعية بجامعة عين شمس

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأمصار

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مسرح راميتا السوري يعود بعرض "السيرك الأوسط" (فيديو)

مارست الجنس من أجل روسيا.. حكاية جاسوسة في الولايات المتحدة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

بالصور.. حكاية أول مدرسة لتعليم "المياصة" بالرقص الشرقى

فيديوجراف.. "حقيقة اغتصاب سما المصرى وحرب واسعة على الأبواب" أبرز أخبار اليوم

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎