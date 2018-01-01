القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
سياسي
الخميس 19/يوليه/2018 - 07:13 ص

أحزاب وقوى سياسية تستعد لمؤتمر الرئيس مع شباب الجامعات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشريف
dostor.org/2254733

أعلنت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقعي التواصل الاجتماعي « فيسبوك وتويتر»، وكذلك الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، عن فتح باب تلقّي الأسئلة ضمن مبادرة «اسأل الرئيس» وذلك خلال الفترة من 17 يوليو وحتى يوم 24 يوليو الجارى، ومن المنتظر أن يتم عقد المؤتمر نهاية الشهر الجاري.

وتأتي المبادرة تلك المرة بشكل مختلف، حيث ستكون الأسئلة موجهة من شباب جامعات مصر إلى الرئيس، وذلك في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب، ووضعت الأحزاب والقوي السياسية ورقة نقاشية لمناقشتها خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد عمرو عزت حجاج، أمين شباب حزب التجمع، أن أمانة الشباب ستعقد اجتماعا اليوم الخميس، لاختيار أسماء الشباب الممثلين لحضور فعاليات المؤتمر، وكذلك مناقشة ورقة العمل التي سيتم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر.

وأوضح "حجاج"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحزب اعتاد في كافة فعاليات مؤتمر الشباب السابقة تقديم ورقة نقاشية حول عدد من القضايا المختلفة سواء الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية والسياسية، ويتم ذلك من خلال جلسات الحوار التي يتم تنظيمها مع الشباب.

وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إنه سيتم الدفع بعدد 25 شابا من شباب الجامعات لحضور فعاليات مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القضايا سيتم عرضها خلال المؤتمر منها التمكين الاقتصادي للشباب، وتأهيل وإعداد الشباب للمناصب القيادية.

وأوضح "ممدوح"، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك عدد من الملفات الخاصة بمجلس الشباب سيتم طرحها منها المبادرة التي أطلقها المجلس للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، تحت عنوان «علشان منبقاش كيب توان» وكذلك مناقشة ملف تنشيط السياحة وجذب الاستثمار لمصر.

وأشار إلي أنه يتم تجهيز ورقة نقاشية حول تطوير التعليم والارتقاء بمحتوي ومضمون العملية التعليمية في الجامعات والمراحل المختلفة وتخريج جيل قادر مهيأ لسوق الحياة في المستقبل.

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تتجه لقيادة الشباب كمستقبل للوطن، لأن الدولة عانت من الأعمار الكبيرة في القيادة، ومن هنا بدأت الدولة تعد الكوادر الشبابية من فعاليات المؤتمرات الشبابية أو التأهيل لهم من خلال أكاديمية الشباب وتوليهم المناصب القيادية كنواب وزراء ومساعدين محافظين.

وأوضح "عبد النعيم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة تعمل حاليا على تجميع قاعدة من بيانات الشباب ضمن برنامج التنمية 2030 والدفع بهم في المجالس المحلية والنواب، فهم من يفرضون أنفسهم حاليا من خلال المفاهيم والمحاكاة والمناقشات في جلسات المؤتمر.

ومن ناحيته أكد محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون المرأة والشباب، أن الحزب سيشارك في فعاليات المؤتمر، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، ويقوم حاليا بإعداد ورقة نقاشية يتم عرضها خلال الجلسات النقاشية، موضحا أن الحزب يولي أهمية كبري للشباب وذلك من خلال التواصل مع عدد كبير من الشباب بمختلف الأعمار السنية من خلال قطاع الشباب بالحزب.

وأوضح "أمين"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم عقد اجتماعا مع قطاع الشباب بالحزب لمناقشة القضايا والأولويات التي سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية، مضيفا أن الحزب يولي أهمية لعدد من الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وجذب الاستثمار ودعم المشروعات الشبابية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ أقل من شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 3 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 4 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 4 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

ترامب يدعو أردوغان إلى الإفراج عن قس أمريكى محبوس فى تركيا

إسبانيا تحتجز مهاجرين غير شرعيين فى ميناء ملقة

وفاء عامر تهاجم وليد فواز عقب انفصاله عن مى سليم

26 حريقًا فى مستوطنات إسرائيلية قريبة من غزة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

أحزاب وقوى سياسية تستعد لمؤتمر الرئيس مع شباب الجامعات

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

أحزاب وقوى سياسية تستعد لمؤتمر الرئيس مع شباب الجامعات

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

كشكول

استمرار توافد الطلاب علي معامل التنسيق بالمدينه الجامعية بجامعة عين شمس

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأمصار

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مسرح راميتا السوري يعود بعرض "السيرك الأوسط" (فيديو)

مارست الجنس من أجل روسيا.. حكاية جاسوسة في الولايات المتحدة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

رؤية إخراجية جديدة لأوبرا "الناى السحرى" للموسيقار موتسارت

متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك يشهد رقمًا قياسيًا فى عدد الزوار

الطيران الموريتانى يقتنى طائرتى نقل برازيليتين بـ94 مليون دولار

الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎