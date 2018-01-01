"السينما والثورات المصرية عبر التاريخ" بملتقى الهناجر الثقافى
ينظم ملتقى الهناجر الثقافى٬ فى السابعة والنصف٬ من مساء اليوم الخميس٬ ندوة تحت عنوان "السينما والأغنية الوطنية.. والثورات المصرية عبر التاريخ"، وذلك بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.
يشارك في الملتقى المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، والدكتور هشام عزمى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والناقد الفنى طارق الشناوى، والدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الفنى بأكاديمية الفنون، وتدير الحوار الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى، بمصاحبة فرقة ألحان الموسيقية.