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الخميس 19/يوليه/2018 - 06:33 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بالتعدى على السيدات بروض الفرج

اليوم.. الحكم على
حسام التمساح
dostor.org/2254689

تصدر محكمة جنح روض الفرج، اليوم الخميس، الحكم على المتهم بالتعدى على السيدات بمنطقة روض الفرج.

وأنكر المتهم بالتعدي على السيدات فى منطقة روض الفرج وطعنهن بسلاح أبيض فى مناطق حساسة من أجسادهن الواقعة، مؤكدا أنه كان يحاول سرقتهن، وبتفريغ كاميرات المراقبة لأحد المحال القريبة من الحادث، كشفت كذب المتهم، وأكدت أنه تعمد طعن السيدات في مناطق حساسة، وبمواجهته بها اعترف بارتكابه الواقعة، مبررا ذلك بأنه كان فى حالة سكر.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا من ربة منزل أنه أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة بدران دائرة القسم فوجئت بقيام مجهول يستقل سيارة ملاكى بالتعدى عليها بآلة حادة، نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى فى منطقة حساسة من جسدها، كما تبين بسابقة قيام الجانى بارتكاب واقعة مماثلة بشارع شبرا بدائرة القسم، وأصاب ربة منزل بجرح بيدها اليمني.

ودلت التحريات أن السيارة التى كان يستقلها الجانى مُقيدة بإسم "ك.م. ع"، وبمناقشته قرر أن السيارة بحوزة مصطفى أ. م- وينتحل اسم أحد الأشخاص (تاجر سيارات، سن 38- مُقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) سبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة آخرهم قضية "سرقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين تحت تأثير تناول المواد الكحولية، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الأداة المستخدمة "كتر" فى ارتكاب الواقعتين.

يُشار إلى أنه أثناء الفحص حضرت للقسم إحدى المواطنات، عاملة، مُقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، وقررت بتعرضها لواقعة مماثلة أثناء سيرها بشارع شبرا بدائرة قسم روض الفرج، وبعرض المتهم والسيارة عليها تعرفت عليهما، واتهمته بارتكاب واقعة التعدى عليها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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