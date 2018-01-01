الصحة: اجتماع مع "المالية" الخميس المقبل لمناقشة مشاكل التمريض

أعلنت الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون التمريض بوزارة الصحة، عن عقد اجتماع مع الدكتور محمد معيط يوم الخميس 26 يوليو، لمناقشة مشاكل التمريض التى تم عرضها عليه مسبقًا وعلى لجنة الصحة بالبرلمان.



وأوضحت فى تصريح لـ"الدستور" أن المشاكل تمثلت فى مقترح بدل العدوى وزيادة نبطشيات السهر، ومشاكل العاملين فى مستشفيات الصحة النفسية فى بند صرف 170%، لافتة إلى أنه تم إعطائه حلول لجميع المشاكل وسيتم مناقشتها فى الاجتماع المقبل.



وأضافت أن الوزارة تهتم بتدريب أطقم التمريض والتى شهدت طفرة فى الأعوام الأربعة الأخيرة، لافتة إلى أنه يتم تدريب أطقم التمريض على الجودة، مكافحة العدوى، أخلاقيات المهنة، أمان وسلامة المريض، إنعاش القلب، وتدريب المتخصصين "الحضانات – الأورام – الرعاية المركزة – الغسيل الكلوى – الاستقبال والطوارئ – العمليات" وتنمية المهارات الإدارية، ويتم تدريبهم بشكل مجانى من جانب الوزارة وبأجر رمزى من النقابة.