فتحي المجبري يغادر حكومة الوفاق: معلومات عن نائب السراج

أعلن فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء اليوم، استقالته من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج بعد تصاعد الخلافات مع السراج ورفضه للطريقة التي تدار بها الحكومة.



ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المجبري:



يعد المجبري من أبرز السياسين في ليبيا منحدرا من مدينة بنغازي غربي البلاد، وسبق أن اولى عدة مناصب قبل انضمامه لحكومة الوفاق، حيث شغل منصب وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني المؤقتة والمدعومة من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لينتقل لاحقًا إلى حكومة الوفاق بعد التوافق عليها في اجتماع الصخيرات.



وحصل المجبري، على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة غلاسكو، ونتيجة لجهوده سبق له أن رشِّح لرئاسة حكومة الوفاق بدلا من السراج، ونجح في الضغط لتقليل تأثير الاخوان والجماعات الاسلامية على حكومة الوفاق عند تشكيلها.



وأصبح المجبري عضوًا في المجلس الرئاسي سعى لتسليح الجيش الوطني، والتقى مسئولين أوروبيين وسفراء معتمدين في ليبيا، لفك حظر السلاح المفروض على ليبيا.



وعرف عن المجبري دعمه وتأييده للجيش الوطني الليبي منذ تشكيله سنة 2014 بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر الموالي لمجلس النواب الشرعي بمدينة طبرق.



ونتيجة لمواقفه الداعمة للجيش الوطني حاولت مجموعة مسلحة تسمى ثوار طرابلس اختطافه في يونيو 2018، بالفعل نجحت في ذلك ليتم إطلاق سراحه لاحقا، واختطف بعد إعلان المشير خليفة حفتر تغيير تبعية الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط فرع بنغازي.