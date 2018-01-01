وكيل "تعليم الغربية" يحذر من استخدام "فيس بوك" للإساءة للدولة

أصدر الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، قرارًا لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بالتنبيه على جميع العاملين بديوان الإدارة وجميع المدارس التابعة لها، بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة والتجاوز في حق الدولة ورموزها، والقيادات التعليمية بها، قائلًا: "سيكون هناك متابعة جادة ودقيقة يوميًا لصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم".



وتعهد عايد بتطبيق القانون بكل حزم مع أي موظف أو معلم، يثبت استخدامه أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الصفحات الشخصية، في الإساءة للرموز.