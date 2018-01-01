القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:30 م

انطلاق دورة الألعاب الأفريقية للشباب في الجزائر

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أ ش أ
dostor.org/2254659

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، النسخة الثالثة للألعاب الأفريقية للشباب 2018، والتي يشارك فيها حوالي 3300 رياضي يمثلون 54 دولة ويتنافسون في 30 لعبة، وذلك على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

وتتوزع منافسات الدورة الحالية من الألعاب الأفريقية للشباب والتي تستمر حتى 28 من الشهر الحالي بين الجزائر العاصمة ومدينة تيبازة.

وحمل لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة يوسف عبد العزيز ولاعبة الأثقال رانيا عزت علم مصر في حفل الافتتاح.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وصل إلى دولة الجزائر عصر اليوم؛ لحضور افتتاح البطولة.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من 372 فردًا منهم 269 لاعبًا ولاعبة بالإضافة للأجهزة الفنية، يمثلون 27 لعبة رياضية مختلفة.

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