المجبري يتهم رئيس حكومة الوفاق بالخضوع لميلشيات الإخوان

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المستقيل فتحي المجبري، أن قرارات المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج متأثرة ومرتبطة بالمليشيات في طرابلس.



وأعلن المجبري، مساء الأربعاء، في حواره مع قناة ليبيا الحدث عن استالقته من منصبه في حكومة الوفاق.



أضاف المجبري: "عندما كُلفت بـتنفيذ ملف الإصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل لأن مصالح هذه الجماعات باتت مهدة، خاصة فى ملف الاعتمادات".



شدد المجبري على ان مليشيات طرابلس قضت على الحرس الرئاسي الذي يتبع حكومة الوفاق وجرّدته من سلاحه، وسيطرت الجماعات الإسلامية من بينها الإخوان على العاصمة طرابس وسلمتها من قبل لحكومة الوفاق، لكنها ظلت موجودة بها ومحتفظة بسلاحها.



وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل من وزير المالية المفوض أسامة حماد الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني؛ اعتراضًا على ما آلت إليه الأمور في حكومة الوفاق برئاسة السراج.