القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:08 م

المجبري يتهم رئيس حكومة الوفاق بالخضوع لميلشيات الإخوان

فايز السراج
فايز السراج
محمد عمر
dostor.org/2254653

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المستقيل فتحي المجبري، أن قرارات المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج متأثرة ومرتبطة بالمليشيات في طرابلس.

وأعلن المجبري، مساء الأربعاء، في حواره مع قناة ليبيا الحدث عن استالقته من منصبه في حكومة الوفاق.

أضاف المجبري: "عندما كُلفت بـتنفيذ ملف الإصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل لأن مصالح هذه الجماعات باتت مهدة، خاصة فى ملف الاعتمادات".

شدد المجبري على ان مليشيات طرابلس قضت على الحرس الرئاسي الذي يتبع حكومة الوفاق وجرّدته من سلاحه، وسيطرت الجماعات الإسلامية من بينها الإخوان على العاصمة طرابس وسلمتها من قبل لحكومة الوفاق، لكنها ظلت موجودة بها ومحتفظة بسلاحها.

وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل من وزير المالية المفوض أسامة حماد الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني؛ اعتراضًا على ما آلت إليه الأمور في حكومة الوفاق برئاسة السراج.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

أبناء الحاجة سعدية: "السلطات السعودية عاملتها معاملة الأم المظلومة"

كيف خدعت قناة "مكملين" جورج إسحاق؟.. الضحية يروى التفاصيل (فيديو)

تجديد حبس وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

تفاصيل مفاجأة الزمالك الإعلامية

الأهلي يعلن إنهاء الخلافات مع تركي آل الشيخ

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

تفاصيل مفاجأة الزمالك الإعلامية

الأهلي يعلن إنهاء الخلافات مع تركي آل الشيخ

كشكول

استمرار توافد الطلاب علي معامل التنسيق بالمدينه الجامعية بجامعة عين شمس

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأمصار

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مسرح راميتا السوري يعود بعرض "السيرك الأوسط" (فيديو)

مارست الجنس من أجل روسيا.. حكاية جاسوسة في الولايات المتحدة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

فيديوجراف.. "حقيقة اغتصاب سما المصرى وحرب واسعة على الأبواب" أبرز أخبار اليوم

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎