وزير الخارجية الفرنسي يبحث مع نظيره التشيلي العلاقات السياسية والاقتصادية

بحث وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، اليوم، مع نظيره التشيلي روبيرتو امبيورو، الذي يزور فرنسا، العلاقات السياسية والاقتصادية.



وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم - أن هذا اللقاء يهدف إلى بدء حوار سياسي مع حكومة تشيلي الجديدة، واصفة تشيلي بالشريك المهم لفرنسا في أمريكا اللاتينية.



وتطرق الوزيران- خلال اللقاء- إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين إذ إن تشيلي تعد الزبون الثاني لفرنسا بعد البرازيل في أمريكا الجنوبية، وسبل دفع التعاون الدفاعي والجامعي والعلمي مع إيلاء أهمية خاصة للابتكار.



وأشار بيان الخارجية الفرنسية إلى أن باريس تلعب دورًا اقتصاديًا ملحوظًا في هذا البلد لا سيما في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والمواصلات.



كما بحث لودريان وامبيورو القضايا الإقليمية وقمة تحالف المحيط الهادي المقررة بين 22-24 يوليو، فضلا عن الوضع في نيكاراجوا وفنزويلا والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما مكافحة الاختلال المناخي.