الاتحاد الأرجنتيني ينفي التفاوض مع جوارديولا

نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تفاوضه مع أي مدرب لخلافة خورخي سامباولي حتى هذه اللحظة.



وأكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتفاوض مع أي مدرب حتى هذه اللحظة، موضحا أنه بعد رحيل خورخي سامباولي، لم يبدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم التواصل بأي طريقة كانت مع أي مدرب لتدريب الفريق.



وأضاف أنه يوم 31 يوليو الجاري سيكون هناك اجتماع لمجلس الاتحاد، وفيه سيتم تقييم الفترة السابقة للمنتخب ومناقشة الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.



كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد قرر إقالة خورخي سامباولي، مدرب الفريق، من منصبه على خلفية الخروج من كأس العالم من دور الـ16 أمام فرنسا.