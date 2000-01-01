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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:03 م

ليفربول يعلن غياب تشمبرلين عن معظم مباريات الموسم الجديد

أليكس أوكسلاد تشمبرلين
أليكس أوكسلاد تشمبرلين
أ ش أ
dostor.org/2254648

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، عن غياب لاعبه أليكس أوكسلاد تشمبرلين في "الغالبية العظمى" من مباريات الفريق في الموسم الجديد لعدم تعافيه من الإصابة البالغة التي تعرض لها في الركبة.

وتعرض اللاعب للإصابة في أربطة الركبة اليمنى خلال مباراة الفريق مع ضيفه روما الإيطالي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر أبريل الماضي.

من جانبه، قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في بيان نشر بالموقع الرسمي لليفربول، اليوم الأربعاء، "يبدو أن الوقت أصبح مناسبا لإبلاغ الجماهير بأن تركيز أليكس في الموسم القادم سينصب فقط على التعافي من الإصابة وإعادة التأهيل".

وأضاف أنهم "كانوا على علم بذلك منذ اليوم التالي لإصابة اللاعب وخضوعه لجراحة ناجحة"، آملا أن يتعامل الجميع مع تلك المعلومات بشكل مسؤول، مشيرا إلى أن أليكس خضع لجراحة ناجحة تماما، وبدأ يتعافى بشكل جيد للغاية.

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